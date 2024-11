Leilão de arte de galeria brasiliense tem obras de Volpi e Burle Marx

A 106º edição do leilão de arte da Blombô, plataforma brasileira de leilões on-line, será marcada por exposições de arte itinerantes entre São Paulo e Brasília. O evento acontece de forma híbrida, sendo a parte presencial na Cerrado Galeria, em Brasília, e a on-line no site da empresa, nesta quarta-feira (11/13). Antes de serem leiloadas, as obras que compõem a mostra itinerante Um Século de Criação: Arte Brasileira em Movimento foram exibidas na Galeria Blombô, em São Paulo, de 1º a 15 de outubro, e na Cerrado Galeria, no Distrito Federal, de 31 de outubro a 12 de novembro.

Entre os trabalhos que compõem as exposições e o leilão, está a obra Almoço campestre, um óleo sobre tela de Fúlvio Pennacchi. Nascido na região da Toscana, Itália, o pintor chegou ao Brasil com 24 anos e seus traços toscanos podem ser vistos nas portas e nos afrescos no interior da entrada da Igreja Nossa Senhora da Paz, localizada no bairro do Glicério, em São Paulo. Para essa exposição e leilão, Almoço campestre, de 1939, tem lance inicial de R$ 900 mil.

Outro ítalo-brasileiro presente é Alfredo Volpi com Fachada, pintura cujo valor de lance inicial é de R$ 1 milhão. A obra traz algumas características icônicas do artista, cujos traços se tornaram muito conhecidos no Brasil e no mundo. Volpi veio para o Brasil ainda bebê e é hoje considerado um dos pintores mais importantes da arte moderna brasileira. Roberto Burle Marx, outro grande nome da época modernista, é representado com um óleo sobre tela. Para o leilão, a obra Sem título tem lance inicial de R$ 500 mil.

