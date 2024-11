Brasília recebe etapa das eliminatórias do Breaking do Verão 2025

BRasília vai receber, no próximo dia 30 de novembro, as eliminatórias da edição 2025 do Breaking do Verão, o maior festival de breaking do país, programado para ocorrer nos dias 17 e 18 de janeiro, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. O festival contará com cinco eliminatórias, duas a mais que na última edição, sendo uma delas em Brasília, que recebe o evento pela primeira vez. As eleminatórias ocorrem no Espaço Cultural Renato Russo.

Os vencedores nas categorias b-boy e b-girl, além de receberem um prêmio em dinheiro, conquistam uma vaga no mundial. As eliminatórias do BDV 2025 já foram realizadas em Fortaleza e Porto Alegre, e agora passam por Brasília. Em janeiro, a última eliminatória e a final serão realizadas no Rio de Janeiro.

Criado em 2022, o Breaking do Verão é uma realização da agência Fábrica e foi pensado com o objetivo de democratizar e dar mais visibilidade à dança desportiva, que estreou como modalidade olímpica em 2024. "Estamos muito felizes de aumentar o acesso do Breaking do Verão aos b-boys e b-girls do país todo. Graças ao apoio de Cheetos conseguimos levar um pedaço da competição para as cinco regiões do Brasil, democratizando ainda mais o projeto", afirma o idealizador do festival, Fernando Bó.