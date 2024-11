Feira de cervejas artesanais chega a Brasília nesta quinta (14/11)

A Viva o Malte, feira das cervejarias artesanais, chega a Brasília a partir desta quinta-feira (14/11) e segue até domingo (17/11) com exposição de 25 marcas emblemáticas de cervejas brasileiras, incluindo a Cruls Cervejaria e a Cervejaria Corina. O evento será sediado na Praça das Fontes, no Parque da Cidade.

Além da ampla variedade de rótulos, a mostra conta com uma programação cultural especial. Com homenagens à MPB, releituras icônicas do blues, apresentações de rock e a energia do eletrônico, os artistas foram escolhidos para agradar a todos os públicos. As performances prometem agitar os convidados.

Também fazem parte da feira debates sobre produção artesanal e atividades para toda a família. Todos os programas reafirmam o caráter de celebração da cultura local e do artesanato cervejeiro. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos no site da Sympla.





Serviço

Viva o Malte - A Feira das Cervejarias

Desta quinta-feira (14/11) a domingo (17/11), na Praça das Fontes, Parque da Cidade (Estacionamento 9). Entrada gratuita. Ingressos disponíveis no site da Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/viva-o-malte-a-feira-das-cervejarias-artesanais/2636375