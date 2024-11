Galeno inaugura exposição em São Paulo com retrospectiva de 4 décadas

As peças de Galeno transitam entre elementos de Brasília e do Piauí - (crédito: Reprodução)

A galeria Galatea, de São Paulo, celebra a produção artística nordestina com a exposição O Piauí é aqui — o Piauí não é aqui. Com 44 obras do artista plástico piauiense/brasiliense Francisco Galeno, a mostra, sob a curadoria de Leno Veras, apresenta o conjunto de trabalhos feitos ao longo de quatro décadas por Galeno, que explorou múltiplas técnicas, como a pintura e escultura em madeira, além de ressignificar objetos do cotidiano.

Nascido no Delta do Parnaíba, onde passou os primeiros anos de vida, Galeno mudou-se para Brasília aos 8 anos. Influenciado pelas linhas da arquitetura da capital federal e pelo estilo de Alfredo Volpi, Athos Bulcão e Rubem Valentim, o artista mescla traços geométricos e abstratos com elementos lúdicos e líricos da infância no Piauí, como bolas de gude, carretéis da mãe rendeira e anzóis e madeira do pai, que era tanto pescador quanto marceneiro. "Nasci em uma família de artesãos, o que, para mim, é muita sorte e bênção. Tios e primos poetas que eu tinha também foram importantes para a minha formação artística. Trago isso na pele e na alma", disse ao Correio.

07/05/2017. Crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press. Brasil. Brasilia - DF. Exposiçao na Camara Legislativa dos artistas: Francisco Galeno, Athos Bulcao e Rubem Valentim. Galeno. (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Reconhecido nacionalmente por sua arte camaleônica, Galeno homenageia, em seu trabalho, festas populares brasileiras, com direito a uma rica paleta de cores, à variedade de formas e ao dinamismo. "O camaleão foi um bicho que influenciou muito a minha pintura. Ele muda de cor para escapar do bicho predador", destaca.

Desde 2012, mantém residência e ateliê em Parnaíba, dividindo-se entre sua cidade natal e Brazlândia. Ao longo da carreira, realizou diversas exposições nacionais e internacionais. "É muito legal o meu trabalho estar viajando. É raro um artista alcançar esse patamar. Principalmente eu que estava no 'fim de mundo do Parnaíba'", confessa.

Segundo o piauiense, ao ver o trabalho de outros artistas, pensava em como os críticos e especialistas iriam reagir ao dele: "Já me satisfaz muito poder me expressar pela arte e é muito gratificante ela (arte) ter me aceitado".

Apesar de muitos considerarem sua obra mais regional, ele ressalta que aborda todo o Brasil ao praticar uma arte dentro da história dos originais e dos "ordinários". "Quando pinto, fico rindo às vezes. É como se a gente (a pintura) tivesse conversando. Pintar e fazer arte é simples, é como se eu fosse uma criança brincando. É uma arte viva e alegre, descompromissada de escola e formação acadêmica".

O Piauí é aqui — o Piauí não é aqui

De segunda à quinta, das 10h às 19h; sexta, das 10h às 18h; sábado, das 11h às 17h. Em cartaz até

25 de janeiro de 2025, na Galatea, Rua Oscar Freire, São Paulo.