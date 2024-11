Rituais de passagem são tema do musical 'Meninas malvadas'

Montagem brasiliense do musical Meninas malvadas: parte do elenco - (crédito: Divulgação)

Popular na Broadway e em adaptações de cinema, o musical Meninas malvadas chega ao palco do Teatro Carmen Sallés (604 Norte), neste sábado (16/11) e no domingo (17/11), com sessões às 16h e 19h. Desde fevereiro uma seleção de atores pinçou 40 pessoas com experiência em canto, dança e teatro — modalidades aprimoradas para a montagem da Bailacci Academia de Danças. Um desafio foi ter dois atores a cargo de cada personagem. "Atuamos com zero playback. É um pouco assustador", diz Isis Stefani, no primeiro musical. Ela dá vida a Janis, uma espécie de primeiro filtro para a entrada da protagonista Katie Harrell (Camille Fernandes) no universo escolar norte-americano, depois de vivências pela África.

Personificando uma figura cômica, carismática e leve — Camille conta ter buscado a Broadway de espelho. "No início ela é bem ingênua e descobre a essência dos adolescentes. Busca certa afirmação com o grupo de meninas populares, 'As Plásticas', nisso, virá o autoconhecimento, com elementos de amizade, amor e identidade", pontua.

Responsável pela adaptação do roteiro, Rafael Oliveira explica dos ajustes: "Temos que valorizar a nossa língua que é tão linda. Chega ao coração e, de forma mais direta, fizemos ajuste das piadas para o contexto brasileiro", diz. "É uma montagem acadêmica, não é profissional, mas no elenco temos talentos experientes", avalia o diretor Rômulo Mendes. "A história é bastante baseada no filme já que a peça musical é uma adaptação do filme. Fomos fieis às características de cada personagem. O diferencial é a inclusão das músicas e coreografias diferenciadas", reforça Mendes.

Lidar com bullying e a formação de caráter, numa fase bastante complicada para jovens foi uma das bússolas. "O que o teatro faz é potencializar caricaturas de uma comédia. Trabalhamos com arquétipos comuns dentro do universo escolar, dentro da juventude. Trazemos dados de sororidade e amizade. O musical potencializa algumas sensações que já eram passadas pelo filme", esclarece o diretor.

Até a chegada da harmonia entre alunos, o público topa com personagens como Gretchen, uma das plásticas interpretada por Thaísa Cuaio. Ela conclui: "A solidariedade e a disputa são temas muito recorrentes. A protagonista começa totalmente excluída pelos grupos da escola, sendo acolhida por Janis e o Damon. Mas, há uma reviravolta e ela se contamina. Além disso, há disputas amorosa e de tronos imaginários entre os jovens".



Meninas malvadas — O musical

Ingressos no Sympla: https://meangirlsbsb.com.br/ No primeiro lote, valores de R$ 80 (inteira)