Saiba quem é Antonela Azevedo, figurante que roubou a cena em 'Mania de você'

Além de 'Mania de você', Antonela Azevedo participou de 'Família é tudo' e 'No rancho fundo' - (crédito: Reprodução/Globo)





Em meio ao grande plano de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) para destruir a carreira de Viola (Gabz), em Mania de você, novela das 9 da TV Globo, um novo rosto se destacou nas redes sociais: Antonela Azevedo. A jovem atriz figurante fez caras e bocas surpresas durante uma cena e rapidamente conquistou a atenção dos internautas.

A cena, que retratava um momento de revelações inesperadas, foi suficiente para que seu desempenho se tornasse um verdadeiro meme, viralizando nas plataformas digitais.

Quem é Antonela Azevedo?



Antonela Azevedo tem 27 anos e é natural do Rio de Janeiro. Ela é agenciada pela Agência Escola de Modelos e possui cerca de 2.900 seguidores no Instagram, um número que tem crescido exponencialmente desde o sucesso da cena na novela.

Além de Mania de você, Antonela já teve outras participações em novelas, como Família é tudo e No rancho fundo. Ela também participou de um quadro do Caldeirão com Mion e já trabalhou como modelo para algumas marcas.

Libriana e cheia de personalidade, Antonela demonstrou, por meio de seu talento e presença, que é possível se destacar mesmo com breves aparições como figurante. Nas redes sociais, internautas e até mesmo famosos como a atriz Alice Wegmann pediram para que a Globo dê mais espaço para a jovem.