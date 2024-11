Thaís Vasconcellos, esposa de Ferrugem, diz que gosta de se preparar antes do sexo

Em um momento de interação descontraída com seus seguidores nas redes sociais, Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, decidiu responder a algumas perguntas sobre sua vida íntima, revelando aspectos sobre seu relacionamento e sua visão sobre intimidade.

Thaís mostrou que, para ela, o clima e a preparação são essenciais, mesmo quando se trata do próprio marido, deixando claro que prefere momentos planejados e bem pensados a encontros espontâneos. "Não tem um lugar inusitado porque esse negócio de ‘ai, rolou um clima, ninguém está se aguentando’… não, minha filha, eu gosto de preparação. Não vou liberar de qualquer jeito, a qualquer hora, mesmo sendo meu marido. Tem que ter toda uma conquista", comentou, enfatizando que a intimidade deve ser valorizada e feita com cuidado.

Quando questionada sobre o lugar mais inusitado onde já teve momentos românticos com Ferrugem, Thaís revelou que foi na piscina de casa, mas fez questão de explicar que a experiência foi breve ao ar livre, já que, segundo ela, preferem concluir o momento no quarto. Sobre lugares abertos, Thaís não hesitou em afirmar que não é adepta: "Na praia, primeiro, tenho preguiça. Segundo, fica cheio de areia. No mato, é cheio de mosquito", declarou, mostrando seu apreço por conforto e praticidade.

Thaís também comentou sobre suas preferências pessoais e deixou claro que jamais faria um ménage, rejeitando completamente a ideia. Ela explicou seu ponto de vista ao dizer que, para ela, a conexão entre os parceiros é algo sério e íntimo. "De jeito nenhum. Você tem que se conectar com a outra pessoa. ‘Ah, nunca diga nunca’. Sim, eu digo nunca para isso. É uma troca de energia muito importante e séria", reforçou, evidenciando seu entendimento de que a intimidade deve ser algo exclusivo e profundo entre duas pessoas.

Apesar de compartilhar algumas informações, Thaís pontuou que prefere manter certos aspectos de sua vida pessoal fora do alcance do público. Ela afirmou que algumas perguntas feitas por seus seguidores eram invasivas e que não se sente confortável em expor certos detalhes.

"Acho muito feio ficar expondo. Tem muita gente perguntando se alguma posição eu e Jheison gostamos, se a gente já fez sexo a três… uma coisa muito bizarra as pessoas quererem saber sobre meu relacionamento", desabafou. Thaís contou que, no passado, até mesmo a ideia de comprar brinquedos eróticos gerava certo receio. "Eu morria de vergonha da pessoa ver meu nome [na compra de brinquedos eróticos]", disse, demonstrando o quanto é seletiva em relação ao que decide compartilhar.