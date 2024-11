Bruno Gagliasso mostra preocupação com reprise de Tieta: ‘Como vão exibir?’

Bruno Gagliasso, ator, nesta quarta-feira (13), na rede social X, mostrou uma certa preocupação com a reprise da novela Tieta, divulgada pela Globo, como um pontapé das comemorações dos 60 anos da emissora.

‘Como vão exibir?’

"Para quem ama novela, é um baita presente! Mas confesso que tô curioso (e preocupado) para ver como vão exibir a novela na faixa da tarde, a começar pela abertura…", desabafou o ex-global.

No vídeo divulgado pela Globo, a atriz Betty Faria revive, de forma bem-humorada, sua personagem icônica da trama. A notícia pegou de surpresa muitos noveleiros, que esperam alguma novela de Walcyr Carrasco, do horário nobre, no Vale a pena ver de novo.

Aguinaldo Silva, autor da trama, não escondeu sua satisfação com o anúncio da reprise, que foi um fenômeno de audiência no final dos anos 80. "E Tieta, que voltou a Santana do Agreste dando picos de 30 pontos de audiência? Pois é, meus amores, elas sempre voltam… E, para festejar o evento, hoje Betty Faria vestiu de novo a roupa da personagem, como vocês podem ver na foto à esquerda. Viva!", vibrou ele.

