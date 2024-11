LEGO Horizon Adventures é uma experiência feita para família toda

De surpresa a Sony anunciou o projeto de LEGO Horizon Adventures, com apenas 5 meses de distância do seu lançamento. A promessa é uma aventura com os blocos de montar e recontar a história de Aloy e seu mundo de máquinas animalescas. Desenvolvido pelo Studio Gobo e pela Guerrilla Games, LEGO Horizon conta de forma leve as proezas realizadas pela caçadora Nora, Aloy.

A garota sem mãe



A versão lego de Aloy é mais engraçada e mais animada do que a protagonista de Horizon Zero Dawn, a mudança é totalmente bem-vinda para o formato familiar de Lego Horizon Adventures. (foto: Reprodução/PlayStation Studios)

Aloy foi encontrada pela matriarca da tribo Nora, Teersa, que vendo a criança desamparada a entregou para o único homem que poderia criar um bebê sem mãe, Rost. Esse que era exilado do grupo e ensina a Aloy a arte do arco e flecha e da furtividade para sobreviver ao perigoso mundo das máquinas animalescas que habitam Horizon. Nessa versão, assumimos Aloy antes de sua grande provação dos Nora, enquanto ela e Rost estão chegando à vila da tribo, chamada de Coração da Mãe. Quando a dupla chega lá, Nora é raptado pelos cultistas do Sol, a mando do próprio rei da estrela, Helis, para restaurar sua tribo e descobrir o seu verdadeiro passado, cabe a Aloy salvar a todos.

LEGO Horizon Adventures é o mais inusitado jogo sob o título dos blocos de montar, sendo diferentes de todos lançados até o momento, principalmente dos outros já baseados em grandes franquias do entretenimento, como Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter entre outras. Esse é o primeiro jogo baseado em outro jogo, o que de fato é curioso, sendo a jogabilidade é o principal chamariz. A LEGO Horizon quer passar uma experiência simplificada, mais ainda baseada na série principal, com arco e flecha sendo a arma principal e as máquinas tendo diversos pontos fracos em seus corpos que se atingidos, tiram uma grande montante de vida. Assim como a furtividade, também existe para se passar batido dos inimigos, mas que não tem um grau tão substancial quanto em Zero Dawn, tanto em mecânica, quanto em efetividade.

Além das armas comuns, conforme avançamos pelo nível podemos receber um item especial que tem limite de uso, que é utilizado para dar mais dano aos inimigos, como o arco em chamas, as botas a jato ou Dogão – esse convoca uma carrocinha de cachorro quente que joga bombas nos inimigos. A variedade é alta e a eficiência no combate é um auxílio necessário quando existem muitas máquinas em tela, essas que assim como na série original, vão apresentando novos modelos conforme a progressão do jogo.

Coração da Mãe

O Coração da Mãe e base de operações de Aloy e pode ser personalizado conforme o jogador quiser. (foto: Reprodução/PlayStation Studios)

A base para depois que uma missão de capítulo é concluída e a vila do Nora, o Coração da Mãe, assim que o membro da vila é salvo. Ele retorna e vira um recurso dentro do povoado. Ali, você pode personalizar as roupas de Aloy, e também as casas do Coração da Mãe, colocando objetos no jardim, trocando as cores da casa, do telhado e do ambiente. Lá você também pode construir com os blocos dourados adquiridos nas fases para concertar monumentos e casas destruídas pelos cultistas.

O jogo ainda conta com mais de um personagem jogável, que você pode tanto jogar em dupla, online e offline, ou trocar com ele assim que o localizar no Coração da Mãe. Eles possuem variações em seus combates, nada muito complexo, mas ainda sim, muito bem-vindos. LEGO Horizon Adventures ainda tem uma árvore de habilidades que podem ser melhoradas com o dinheiro coletado durante as fases, já que a maior parte de melhorias são feitas por níveis que ganhamos ao longo das missões, quando se enfrentam as máquinas ou os cultistas, assim que se passa de nível, o dano ou a vida ganham melhorias.

Bloco por bloco

As máquinas são os principais destaques na série, em Lego Horizon não seria diferente, com o Pescoção por exemplo, sendo uma das fases bônus nos capítulos. (foto: Reprodução/PlayStation Studios)

O jogo conta com belos gráficos, mimetizando uma construção em LEGO, que lembram muito o estilo adotado em Uma Aventura LEGO, tanto na versão filme, quanto na versão jogo. Muita polêmica tem sido levantada sobre a questão gráfica do jogo, não nas suas versões principais de PC e PlayStation, mas na estreante, Nintendo Switch, sendo o primeiro jogo PlayStation Studios a chegar no hardware da gigante japonesa. A questão é por simples compressão do jogo, com os gráficos mais simples para uma melhor performance, assim como apontado em casos como do Mortal Kombat 1.

Considerações Finais

O combate é um dos maiores destaque do jogo, traduzindo a mecânica original para uma versão mais simplificada, mas que ainda diverte. (foto: Reprodução/PlayStation Studios)

Apesar de inesperado, o jogo trás uma aventura única para a família, o formato adotado adapta de forma especial a história trazida pela Guerrila Games. A participação deles no projeto foi essencial para que o jogo fosse fiel, mas ainda assim diferente. LEGO Horizon Adventures usa uma nova linguagem e jogabilidade para criar um novo exclusivo da Sony que se destaca entre os jogos cooperativos de 2024.

LEGO Horizon Adventures está disponível para PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

*Está análise foi feita com uma cópia para PlayStation 5 enviada pela PlayStation Brasil.