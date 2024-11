Jemima Tavares lança livro sobre empoderamento feminino por meio do teatro

Jemima Tavares, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília (UnB), escreveu o livro Palavra Mulher: práticas teatrais e narrativas de liberdade, que explora a jornada de autonomia pessoal da autora a partir da realização de uma oficina teatral com seis alunas do ensino médio da rede pública do Gama. A obra vai ser lançada nesta sexta-feira (8/11), no Sebinho, às 17h.

Leia também: Grammy 2025: saiba quem pode ser indicado na premiação

Ao longo da carreira, Jemima tem se dedicado a explorar o teatro documentário, com destaque para os relatos sobre a memória de mulheres candangas. "Ao longo do livro, aprofundo conceitos como feminismo interseccional, empoderamento feminino e a potencialidade das narrativas na quebra de estereótipos", destaca a autora.

Leia também: Ingressos para show Caetano & Bethânia ainda estão disponíveis

A pesquisadora conta que a oficina teve como propósito fortalecer os processos de empoderamento de jovens mulheres por meio da arte de ouvir e contar histórias. Nessas oficinas, Jemima utiliza a arte como uma forma de promover a autonomia e a reflexão crítica sobre o papel da mulher na sociedade.





Serviço

Lançamento do livro: Palavra Mulher: Práticas Teatrais e Narrativas de Liberdade

Dia 08 de novembro, às 17h, na Livraria Sebinho (CLN 406, Loja 44 - Asa Norte, Brasília – DF).