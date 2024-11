Morre Sumára Louise, dubladora de Meryl Streep da Tempestade, aos 75 anos

A dubladora brasileira Sumára Louise, reconhecida por uma extensa carreira no ramo da dublagem, faleceu na última segunda-feira (18/11) aos 75 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. A artista foi responsável por “traduzir” a voz de atrizes como Meryl Streep, Glenn Close e também deu voz a personagem Tempestade, em X-Men: Evolution.

O comunicado de falecimento foi emitido pelo Dublapédia Brasil, via Instagram. Vejo a nota abaixo.

No post, fãs e colegas deixaram comentários comovidos com a situação e com a perda de uma figura tão importante para o cinema e televisão brasileira. “Que pena! Excelente dubladora! A voz perfeita pra Meryl Streep!”, escreveu um seguidor. “Voz incomparável! Salve a eterna Sumára Louise!”, disse outro fã.

Sumára Louise foi um dos maiores ícones da dublagem brasileira, com uma carreira que teve início ainda na década de 1970, nos estúdios Herbert Richers. Deu voz a muitos personagens conhecidos, entre eles a voz de Sabrina, no seriado As Panteras, primeiro grande trabalho dela.

