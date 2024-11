Filho de Faustão revela estado de saúde do pai após dois transplantes

Em entrevista à revista Quem, o comandante do Programa do João, da Band, assegurou que, mesmo com o afastamento da vida pública, seu pai se recupera bem - (crédito: Reprodução/Band)

João Silva abriu o jogo sobre o atual estado de saúde do pai, o apresentador Faustão, que se submeteu a realização de dois transplantes, o de coração, em agosto de 2023, e o de rim, em fevereiro deste ano.

Em entrevista à revista Quem, o comandante do Programa do João, da Band, assegurou que, mesmo com o afastamento da vida pública, seu pai se recupera bem. Todavia, ele ressalta que o veterano não possui mais a mesma rotina que antes dos procedimentos.

"Ele está bem e melhorando. É sobre evolução. Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo. Perfeito ele não está, nem vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", explicou o filho de Faustão. João Guilherme, pro sua vez, ressaltou a gratidão pelo carinho do público sobre o comandante do extinto Domingão do Faustão (1989-2021), da Globo.

"Sempre soube que o meu pai era uma pessoa querida por levar alegria. Agora, depois de tudo o que ele passou, é emocionante ver como as pessoas realmente gostam dele. Elas me encontram e falam que fazem oração por ele, que tem uma pessoa na família passando pela mesma coisa… É muito bonito", pontuou ele.

O post Filho de Faustão revela atual realidade do pai após dois transplantes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.