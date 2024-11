Viih Tube revela sobre planos de ter mais filhos com Eliezer

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada se pretende aumentar a família novamente - (crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube)





Viih Tube, que recentemente deu à luz ao segundo filho, Ravi, usou as redes sociais e abriu o jogo sobre a possibilidade de engravidar novamente do marido, Eliezer, durante interação com os seguidores.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada se pretende aumentar a família novamente. Apesar do assunto, ela ressaltou que o momento é de focar nos dois herdeiros, e aproveitá-los.

"Não [quero mais filhos], talvez daqui a muitos anos… Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos", explicou Viih Tube, que também é mãe de Lua Di Felice, de 1 ano. Ela também ressaltou que pretende focar no casamento com Eliezer.

"Quero fazer viagens de casal. Eu e Eli não tivemos muito tempo pra gente até hoje. E quero organizar nosso casamento também. Quero cuidar de mim também", completou Viih. Após o parto recente de Ravi, a também ex-BBB chegou a ser internada e precisou passar por transfusão sanguínea.

