Ana Paula Minerato é acusada de racismo contra cantora negra

A apresentadora Ana Paula Minerato foi criticada nas redes sociais, nesta segunda-feira (25/11), após o vazamento de um áudio em que ela ofende uma cantora negra. Em uma suposta conversa com o namorado, a modelo usa termos ofensivos para se referir a cantora Ananda, da banda Melanina Carioca.

"Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro, você gosta? Você gosta de mina do cabelo duro de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, né? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África", disse Ana Paula no áudio. Após o vazamento, a modelo foi acusada de racismo.

No Instagram, Ananda rebateu as falas racistas. "Estava aqui de boa na praia, curtindo a minha vida, quando de repente me deparo com esse absurdo, advindo de uma pessoa que, amiga, com todo respeito, você se acha tão bonita assim para desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você?", disse.

Com a repercurssão negativa do caso, a Band, empresa em a apresentadora trabalhava desde 2015, também se pronunciou e comunicou a saída de Ana Paula. "A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa."

A modelo também foi desligada da Gaviões da Fiel, onde ela ocupava o posto de musa da escola de samba. "A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista", disse em nota.

A banda Melanina Carioca também publicou uma nota repudiando as falas de Minerato. "Nós, do grupo Melanina Carioca, vimos a público manifestar nosso mais profundo repúdio a um ato de racismo sofrido por nossa integrante Ananda, que foi alvo de falas absolutamente inaceitáveis proferidas pela ex-panicat, Ana Paula Minerato, que vazaram nas redes sociais".