Livro sobre Manoel de Barros será lançado nesta quarta (27/11)

Bosco Martins ao lado do Professor Elton Leite, da UFRJ, no lançamento na Livraria Travessa do Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

O livro Diálogos do Ócio, do jornalista e escritor Bosco Martins, que fala sobre a amizade do autor com o poeta Manoel de Barros, vai ser lançado na próxima quarta-feira (27/11), às 19h, na Livraria da Travessa, no Casa Park. A obra conta com prefácio do repórter José Hamilton Ribeiro. O lançamento cumpre a agenda nacional de homenagem ao poeta que completaria 108 anos em 19 de Dezembro. “A vida de Manoel de Barros foi dedicada ao nada. Era para isso que ele prestava. Chegava a sofrer moralmente por só fazer coisas inúteis. Os livros sobre nada de Manoel de Barros tinham poesia, cores, paisagens, palavras inventadas e uma beleza singela...”, diz Bosco Martins.

Leia também: Como será a sonoridade do novo álbum de Lady Gaga

Na apresentação, José Hamilton Ribeiro destaca que “as conversas e confidências entre os dois são uma contribuição riquíssima para o entendimento da pessoa de Manoel de Barros e uma celebração da sua finíssima cabeça”. O livro revela décadas de amizade do poeta com o autor, que conta como Manoel vivia e criava, e como surgiu o estilo “barreano”. A amizade dos dois começou por volta dos anos 1980, e se fortaleceu pela afinidade e pontos de vista comuns, como o exercício do ócio e o prazer de extrair ideias durante o “fazer nada”.

Leia também: Kendrick Lamar lança álbum surpresa em meio a grande ano para o artista

Bosco Martins diz que decidiu escrever sobre a vida de Manoel de Barros para que o público pudesse conhecer o íntimo de um poeta que criava além do tempo, da percepção natural e da concepção multicultural. A primeira edição do livro foi lançada na Casa Quintal Poeta Manoel de Barros, no Mato Grosso do Sul, e os eventos já passaram por São Paulo e Rio de Janeiro. Em Brasília, além da Livraria Travessa, vai acontecer um ato de homenagem, promovido pelo Senador Nelsinho Trad, na terça-feira (26/11) às 18:30, na Biblioteca do Senado Federal. Depois de passar por Brasília, o livro será lançado em Portugal, onde o poeta também é muito admirado.

Leia também: ‘Vale Tudo’: Taís Araujo surge em primeira foto como a protagonista Raquel





Serviço

Diálogos do Ócio

Quarta-feira (27/11), às 19h, na Livraria da Travessa (SGCV SUL Lote 22 Casa Park Shopping)