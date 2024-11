CineBeijoca exibe o filme ‘O que resta do tempo’, no Cine Brasília

O filme 'O que resta do tempo' será exibido no Cine Brasília pelo CineBeijoca - (crédito: Divulgação)

O cineclube da Universidade de Brasília (UnB), o CineBeijoca, realiza sessões no Cine Brasília com filmes relevantes do cinema internacional. Nesta segunda (25/11), o filme O que resta do tempo será exibido às 19h no Cine Brasília e compõe a mostra Ternura e Rebeldia.

O que resta do tempo é um filme com contornos biográficos do ator e diretor Elia Suleiman, que retrata a formação do Estado de Israel em 1948 e segue até os dias atuais. O cineasta é conhecido por atuar nos próprios filmes. Com uma seleção de memórias de cada membro da família do diretor, o filme narra a vida cotidiana de palestinos que permaneceram na terra, vivendo como minoria.

Após a sessão, o debate será mediado por Letícia Negreiros, crítica de cinema, e conta com a participação do professor Sérgio Moriconi e da crítica Giulia Dela Pace.