Netflix anuncia trailer da segunda temporada de Round 6

Uma das séries mais populares da Netflix , Round 6 retorna às telas em uma segunda temporada em 26 de dezembro com desafios ainda mais intensos e jogos mortais enigmáticos. No trailer disponibilizado , é possível ter ideia dos jogos e dinâmicas eletrizantes entre os novos personagens.

A nova temporada, escrita e dirigida por Hwang Dong-hyuk, acompanha o Jogador 456, que, três anos após a vitória no Jogo da Lula, segue firme no propósito de descobrir quem está por trás da competição para colocar um fim no cruel esquema.