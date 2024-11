Concerto italiano ocupa Teatro Plínio Marcos nesta quinta-feira (28/11)

A Embaixada da Itália, em parceria com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, realizará o Concerto Italiano — 150 anos da imigração italiana no Brasil, nesta quinta-feira (28/11), às 20h, no Teatro Plínio Marcos. A entrada é gratuita.

Em comemoração ao aniversário de mais de um século da imigração italiana no Brasil, o evento apresentará repertório com algumas obras famosas da música clássica italiana, incluindo nomes como Verdi, Rossini, Puccini e Mascagni. Aberturas e intermezzos de óperas também serão performados.

Sob a direção do maestro Alessandro Tirotta, a Orquestra Sinfônica Claudio Santoro se juntará ao solista Alessandro Borgomanero em uma noite musical que promete celebrar os laços culturais entre a Itália e o Brasil.