Mostra sobre resiliência feminina ocupa o Espaço Cultural Renato Russo

A partir desta quinta-feira (28/11) e até o dia 12 de janeiro de 2025, o Espaço Cultural Renato Russo recebe a exposição Lesões pretéritas. Com curadoria de Rogério Carvalho, a mostra gratuita abrange esculturas, desenhos, pinturas e objetos da artista brasiliense Christiane Contreiras.

Leia mais: Segundo prédio do Masp será inaugurado em março de 2025

Em Lesões pretéritas, Christiane apresenta o resultado de quatro anos de pesquisa e exprime questões universais e culturais presentes na vida das mulheres, como a opressão, o silenciamento e o feminicídio. Para o curador, a artista transforma o trabalho em manifestações de resistência, resiliência e emancipação: “O espectador é envolvido por uma atmosfera de acolhimento e confronto. Cada obra é como um grito silencioso, um convite para testemunhar as camadas de dor e superação que marcam a história das mulheres”.

Leia mais: A Arca de Noé: uma experiência pela obra de um dos maiores poetas brasileiros

A mostra também aborda a síndrome do ninho vazio que Christiane passou a sentir quando a filha mais nova saiu de casa, durante o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19. “O ninho vazio é um buraco sem fim. Mas também representa uma nova fase, sem amarras, empecilhos e limites”, descreve a artista, ao falar sobre o fenômeno que inspirou parte das obras de Lesões pretéritas.

Leia mais: Instituto Cervantes organiza Ciclo Literário de Romance Policial

“O lugar mais acessível era a farmácia. Foi lá que percebi que a gaze poderia ser matéria-prima para as esculturas que remetem tanto à doença quanto à cura. Eu também me sentia engessada, mas chega uma hora que a gente precisa se livrar da imobilização”, explica a artista, sobre as esculturas com atadura gessada.