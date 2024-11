Rincon Sapiência e Pocah vão se apresentar no Prêmio eSports Brasil

A cerimônia do Prêmio eSports Brasil (PeB) 2024 promete muita emoção para os fãs de esportes eletrônico no dia 12/12, a maior premiação do segmento na América Latina revelará os grandes vencedores da edição desse ano e contará com apresentações de artistas de grandes nomes da música como WIU, Azzy, Rincon Sapiência, Zeeba e Pocah.



“O PeB 2024 destaca o papel histórico dos guerreiros e das grandes arenas de combate, e essa narrativa também vai ser refletida nos shows de artistas do rap, trap e funk, entre outros, que têm em suas raízes exemplos de superação, perseverança e conquistas”, diz Marisa Mestiço, diretora artística do Prêmio eSports Brasil. “As atrações têm o objetivo de promover a celebração da diversidade da premiação, envolvendo suas mais variadas tribos e comunidades”.

Para os fãs de rap, a Premiação também terá muitos atrativos, como a Batalha da Aldeia (BDA), maior coletivo cultural de batalhas de rimas do Brasil, que levará ao palco do PeB um duelo entre MCs, ao vivo. Além disso, o público irá acompanhar apresentações de artistas com hits que estão entre os maiores destaques do cenário nacional, como WIU, conhecido pelos singles "Felina", "Horas Iguais", "Coração de Gelo", “Flow Espacial” e “Tenho Que me Decidir”; a rapper Azzy, que já foi destaque em grandes festivais e ganhou muita projeção com o Projeto Poesia Acústica, e Rincon Sapiência, nome consagrado do rap que fez parcerias com ícones da música nacional, como Emicida, Mano Brown, Rael, Djonga e IZA, no single "Ginga”.

Outra grande atração da noite é o cantor Zeeba, conhecido pelos hits "Photographs", e “Hear Me Now”, feita em parceria com Alok e Bruno Martini. Para fechar a noite, o Prêmio eSports Brasil terá a presença de Pocah, um dos nomes de maior destaque do funk brasileiro com mais de 10 anos de carreira e vários sucessos marcantes, como "Não Sou Obrigada" e “Bandida”, este último em colaboração com Pablo Vittar.

O PeB chega à sua oitava edição em seu melhor momento. Ao longo dos últimos sete anos, o evento já entregou mais de 120 troféus aos principais nomes dos eSports e acumula resultados que refletem a relevância desse nicho junto ao grande público. Neste período foram contabilizados mais de 16 milhões de votos únicos para a premiação, e, considerando apenas os resultados da edição de 2023 houve mais de 1,5 milhão de interações nas redes sociais oficiais, além de mais de 90 milhões de pessoas impactadas pela cobertura multiplataforma.

A cerimônia de gala do PeB 2024 está marcada para o dia 12/12, às 21h, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Exclusiva para convidados, a premiação poderá ser vista pelo grande público por meio do SporTV e dos canais oficiais do PeB no YouTube, Twitch, Instagram e TikTok.