Ex-jogador, o ator Lucas da Purificação vive bom momento na carreira

Lucas da Purificação é um nome que vem se destacando no cenário da cultura. Atualmente em cartaz em Tom Jobim Musical, onde vive Jair Rodrigues, ele vem recebendo bastante reconhecimento do público e da crítica.

"Entrei no musical através de audições. Os testes foram divididos em três fases (Dança, Interpretação e Música) e a equipe estava à procura de alguns perfis, dentre eles, Jair Rodrigues (1939-2014). Acredito que a energia e a alegria contagiante, o sorriso, tenham sido um diferencial para que eu fosse selecionado para o papel", relata.

A relação do ator com Jair Rodrigues é antiga; desde novo, ele já tinha contato com as músicas do cantor que é retratado no musical sobre Tom Jobim (1927-1994).

"Desde cedo tive acesso a elas, meus avós sempre ouviram muita MPB em casa, consequentemente fui adentrando nesse universo. Quando perguntam minha música favorita, fica difícil, mas digo, sem pensar duas vezes, que um dos meus discos favoritos é Dois na Bossa, álbum ao vivo de Jair junto a Elis Regina e da banda Jongo Trio. Sou apaixonado por eles, são ícones e juntos transformaram tudo em um verdadeiro parque de diversão", ressalta.

No streaming

O carioca de 27 anos começou sua carreira há dez anos, em 2014, mas apesar do pouco tempo, ele sempre teve a arte como uma grande paixão na sua vida.

"A arte sempre esteve presente na minha vida por conta do meu colégio, uma das disciplinas era Teatro. Em paralelo, eu sempre gostei de dançar, de tocar instrumentos, então uma coisa foi juntando na outra."

Além do teatro, o ator também está na série Impuros, da Disney +. Na história ele vive Gabriel, um dos irmãos de Evandro do Dendê, personagem de Raphael Logam.

"Eu entrei na quarta temporada pra fazer o Gabriel, irmão caçula do Evandro do Dendê (Raphael Logam) por parte de pai. O meu personagem vende bala em uma barraquinha com seu irmão mais velho Pedro (Lucas Popeta) e desconhece da existência do irmão mais velho Evandro do Dendê".

Após a quarta temporada, ele volta para a sexta, que deve estrear em 2025, com novas histórias envolvendo o personagem.

"O que eu posso adiantar é que nessa nova fase da história, Gabriel e Pedro são empresários, a pequena barraca de doce ampliou, e eles agora são empresários de Açaí. Possuem uma distribuidora de Açaí pelo Brasil. Porém, nem tudo são flores e teremos surpresas... Agradáveis? Só saberemos de fato na sexta temporada da série", comenta o intérprete de Gabriel.

Estreia no cinema

Em breve, Lucas também estreia nos cinemas com o seu primeiro longa A prisioneira, de Francisco Ramalho Jr. Na história, ambientada entre 1855 e 1860, Maria (Arianne Botelho) é vendida por seu padrasto para se casar com Alfredo (Fernando Alves Pinto), filho de Manuel (Leopoldo Pacheco), fazendeiro falido que deseja ter um herdeiro. Ela fica confinada na fazenda, sob constante vigilância de Tião (Lucas da Purificação), até que elabora um plano para conquistar sua liberdade.

"Meu personagem, o Sebastião, mais conhecido como Tião, é um ex-escravizado de 25 anos. Ele é cocheiro, cuida da fazenda, dos bichos, das mucamas, um faz tudo do fazendeiro Manuel, que terá a missão de vigiar Maria. Tive a chance de contracenar com um elenco talentoso como Arianne Botelho, Leopoldo Pacheco, Fernando Alves Pinto, Mateus Carrieri, Dan Stulbach, Beatriz Oliveira e Blue Oliveira", completa Lucas.

Craque da bola

Antes de adentrar o mundo das artes, Lucas da Purificação quase “atuou” em um campo diferente.

"Em 2009, eu comecei a jogar futsal federado. Joguei no Madureira, no Vasco da Gama, que é meu time de coração, e depois joguei no Fluminense. Em 2010, fui figurinha de álbum e tudo. Virou uma febre na época, jogava no mirim do Vasco da Gama naquela época. Fomos vice-campeões, perdendo para o Fluminense de Gerson e Douglas, que hoje jogam profissionalmente no Flamengo e Nantes. Nesse período de futsal, joguei com e contra jogadores como Pedro (Flamengo), Bruno Guimarães (Newcastle), Matheus Vital (Cruzeiro), Matheus Alexandre (Bahia), Guga (Fluminense), dentre outros. Mas no período de transição para o campo, eu resolvi que não era o que gostaria de fazer de fato e parei?", revela.