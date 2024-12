Miguel Roncato vive jornalista esportivo Reginaldo Leme em "Senna", na Netflix

Estreia mais aguardada do ano, a Netflix lançou, na sexta-feira (29/11), a série Senna e, entre as diversas figuras que orbitavam em torno do piloto de Fórmula 1 brasileiro, estava o jornalista Reginaldo Leme, então comentarista esportivo da Rede Globo e amigo pessoal de Ayrton. Na produção, o personagem é vivido pelo ator Miguel Roncato, que, aos 31 anos de idade hoje, era um bebê quando o tricampeão mundial faleceu, mas conheceu o seu legado não somente nas pistas, mas também nos corações dos brasileiros.

"As minhas memórias são posteriores ao acidente em Ímola, mas sempre compartilharam do carinho que os brasileiros nutrem pela figura e pelos valores do Senna. Hoje, tenho mais clara a constatação de que a determinação e a fé gigantes do Ayrton reforçam e enaltecem o talento que ele desempenhava nas pistas. Um inegável herói brasileiro", afirmou o ator ao Correio.

Miguel acredita que a razão de Senna ser tão especial é a oportunidade e a potência de levar o Brasil ao mundo pelo prisma do piloto morto em 1º de maio de 1994, aos 34 anos. "Um ícone brasileiro que viveu seu ofício e suas crenças com verdade e fé. Hoje, eu vejo com mais clareza o quanto os valores do Senna são importantes e fazem bem para a história afetiva do nosso país", declarou.

Jornalismo na veia

Logo após ter participado da série Todo dia a mesma noite, também na Netflix, houve a oportunidade dos testes para Senna. Para o trabalho, Miguel Roncato passou por intensa preparação, debruçando-se em imagens de arquivos, opiniões, posicionamentos e, principalmente, ao registro vocal de Reginaldo Leme — que hoje tem 79 anos e está em plena atividade, na Band. O ator conta que não teve contato com o personagem real, mergulhou nas imagens de arquivo das corridas e, principalmente, nos registros sonoros das narrações e comentários. "Era importante que nós nos aproximássemos o máximo possível do timbre do Reginaldo, além de trazer todo o conhecimento técnico e a credibilidade que ele representa para o automobilismo", explicou.

Formado em comunicação social desde 2018, Miguel observa que ter estudado jornalismo foi essencial para a adequação ao tema e performance enquanto Reginaldo Leme. "O senso crítico, opiniões e posicionamentos bem aguçados, além dos ajustes vocais foram a nossa principal matéria-prima de preparação para a série", relatou o ator, que atuou em uma participação na novela Poder paralelo, da Record, em 2009, um ano antes de estrear na Globo com um papel fixo.

Miguel viveu Alfredo, um dos filhos de Tony Ramos, em Passione, de 2010. No ano seguinte, participou e foi vencedor da Dança dos famosos, no Domingão do Faustão. Ainda na emissora, o ator do Rio Grande do Sul esteve nas novelas Cheias de charme (2012), que recentemente estava sendo reprisada nas tardes da Globo, e Geração Brasil (2014)

Trama épica

Atualmente, Miguel pode ser visto em Reis, na emissora que o revelou. Esta é a terceira produção bíblica — ele esteve, ainda, em Apocalipse (2017) e Jesus (2018). "Eu amo tramas épicas. Personagens históricos sempre me interessaram, e o convite para ingressar nas temporadas finais de Reis interpretando o Elá — príncipe e futuro rei de Israel — foi considerado com bastante carinho, principalmente pelas camadas cênicas que ele comporta. Abordaremos alcoolismo, conflitos familiares, crises de identidade e ambições de vida. Um desafio que estou gostando de abraçar", festejou.

Na saga religiosa, Miguel contracena com o irmão, Fernando Roncato, pela segunda vez. Antes, os gaúchos estiveram juntos em Todo dia a mesma noite, produção que reviveu a tragédia na Boate Kiss. "Só agradeço, porque o nosso relacionamento é de muito respeito e amor enquanto irmãos, e isso reflete no nosso convívio profissional também. Poder trabalhar em família é um prazer", concluiu.