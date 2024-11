Destinos que marcaram a carreira de Ayrton Senna (Ao longo de sua carreira, Senna não apenas conquistou vitórias memoráveis, mas também deixou sua marca em locais que se tornaram símbolos de sua excelência nas pistas. (Foto: Divulgação))

A estreia da série da Netflix sobre Ayrton Senna traz uma ótima oportunidade para relembrar os destinos que marcaram a trajetória desse ícone do automobilismo mundial. Ao longo de sua carreira, Senna não apenas conquistou vitórias memoráveis, mas também deixou sua marca em locais que se tornaram símbolos de sua excelência nas pistas. O Hurb, empresa de tecnologia que atua no mercado de turismo há 13 anos, selecionou alguns desses destinos, proporcionando a chance de reviver as emoções dessas pistas históricas que fizeram parte da carreira do piloto.

LEIA TAMBÉM: Reabertura da Catedral de Notre-Dame em Paris

Mônaco

Mônaco (Foto: NAPA74/Getty Images Pro)

Mônaco foi um dos destinos mais significativos para Ayrton Senna, especialmente no GP de Mônaco, uma das corridas mais emblemáticas do calendário da Fórmula 1. O circuito urbano de Monte Carlo, com suas ruas estreitas e sinuosas, exigia um controle preciso do carro e habilidade excepcional. Senna se destacou por suas vitórias, acumulando seis triunfos no circuito, o que o tornou o maior vencedor da história deste percurso. Suas performances em Mônaco se tornaram um marco na sua carreira, consolidando sua reputação como um dos pilotos mais habilidosos da Fórmula 1.

Donington

Donington Park, no Reino Unido, foi palco de uma das corridas mais memoráveis da história da Fórmula 1: o GP da Europa de 1993. Nessa prova, Senna deu uma demonstração impressionante de habilidade e estratégia ao ultrapassar quatro pilotos logo nos primeiros metros da corrida, sob condições adversas de chuva intensa. Essa performance no circuito inglês ficou marcada na história como uma das maiores demonstrações de talento e adaptação às condições de pista, sendo amplamente reconhecida como um dos maiores feitos de sua carreira.

LEIA TAMBÉM: 3 opções de festas de Réveillon pelo Brasil

São Paulo

São Paulo (Foto: wsfurlan/Getty Images Signature)

São Paulo, com o Autódromo de Interlagos, representou um dos destinos mais importantes para Senna, principalmente devido ao seu vínculo com o público brasileiro. Senna conquistou vitórias no GP do Brasil, consolidando Interlagos como um lugar especial em sua carreira. As vitórias em São Paulo não apenas reforçaram sua conexão com os fãs, mas também destacaram sua consistência e habilidade em pistas desafiadoras. Para muitos, Interlagos é o circuito onde Senna sempre demonstrou seu melhor desempenho, e suas vitórias ali são algumas das mais lembradas na história da Fórmula 1.

Suzuka

Suzuka, no Japão, foi outro circuito marcante na carreira de Ayrton Senna, especialmente pelas vitórias significativas que o piloto conquistou no país. Entre elas, destaca-se o título de 1990, que garantiu seu segundo campeonato mundial. Suzuka é considerado um dos circuitos mais técnicos da Fórmula 1, exigindo grande destreza dos pilotos. A relação de Senna com o público japonês também se destacou, com os fãs respeitando sua habilidade e dedicação. Suzuka se tornou um destino importante na carreira de Senna, consolidando sua posição entre os grandes pilotos da história da Fórmula 1.

LEIA TAMBÉM: Ecoturismo e turismo consciente em Galápagos

Homenagem ao piloto

Estátua de Ayrton Senna em Copacabana (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Em 2019, o Hurb prestou uma homenagem a Ayrton Senna com a doação de uma estátua de bronze em tamanho real do piloto, instalada no calçadão de Copacabana, Rio de Janeiro. A escultura retrata Senna no topo de um pódio, segurando uma bandeira do Brasil. A peça foi posicionada em frente ao Hotel Copacabana Palace, atraindo turistas e moradores que visitam a região, além de se tornar mais um ponto turístico que celebra o ícone brasileiro.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo