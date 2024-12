Concurso revela as melhores fotos da vida selvagem de 2024

O concurso Close-up Photographer of the Year divulgou as imagens finalistas de sua 6ª edição - (crédito: Divulgação/Andrés L. Dominguez Blanco e Aris Kolokontes)

O concurso Close-up Photographer of the Year divulgou as imagens finalistas de sua 6ª edição. A premiação seleciona as melhores fotos de perto da vida selvagem e teve como tema, neste ano, "Something beautiful" (algo bonito, em inglês).

O concurso contou com 11 categorias: animais, insetos, aracnídeos, borboletas e libélulas, retrato de invertebrado, subaquático, plantas, fungos e bolores de limo, paisagem íntima, arte de estúdio e jovem.

Os vencedores de cada categoria serão anunciados em 25 de janeiro de 2025. A lista completa dos finalistas de cada categoria pode ser acessado no site oficial da premiação.

Veja algumas fotos finalistas:

1- Animais

Na categoria "Animais", uma das fotos finalistas é de dois camaleões, tirada pelo fotógrafo Raghuram Annadana.

A premiação seleciona as melhores fotos de perto da vida selvagem (foto: Divulgação/Raghuram Annadana)

2- Insetos

Na categoria "Insetos", uma das fotos finalistas foi intitulada "caminho verde" e foi tirada pelo fotógrafo Juliano Lozinski.

"Caminho verde" (foto: Divulgação/Julian ?ozi?ski)

3- Aracnídeos

Na categoria "Aracnídeos", uma das fotos finalistas mostra uma aranha caranguejo e um gafanhoto. O registro foi tirado por Carnaval de Sydney.

Aranha caranguejo e gafanhoto (foto: Divulgação/Carnaval de Sydney)

4- Borboletas e libélulas

Na categoria "Borboletas e libélulas", uma das fotos finalistas mostra a mariposa macrocilix maia, encontrada na Ásia. O registro foi tirado por Muhammad Hamza Arslan.

Mariposa macrocilix maia (foto: Divulgação/Muhammad Hamza Arslan)

5- Retrato de invertebrado

Na categoria "Retrato de invertebrado", uma das fotos finalistas mostra a pupa de besouro-joaninha abóbora. A fotografia é Aris Kolokontes.

Foto de pupa de besouro-joaninha abóbora (foto: Divulgação/Aris Kolokontes)

6- Subaquático

Na categoria "Subaquático", uma das fotos finalistas foi intitulada "Natividade" e mostra uma espécie marítima. O registro é de Franco Tulli.

Foto finalista na categoria "subaquática" (foto: Divulgação/Franco Tulli)

7- Plantas

Na categoria "Plantas", uma das fotos finalistas foi intitulada como "Sonho congelado" e foi tirada por Csaba Daroczi.

Categoria "Plantas" - Sonho congelado (foto: Divulgação/Csaba Daroczi)

8- Fungos e bolores

Na categoria "Fungos e bolores", uma das fotos finalistas mostra a espécie Arcyria sp. O registro foi tirado por Michele Marini.

Fungo da espécie Arcyria sp (foto: Divulgação/Michele Marini)

9- Paisagem íntima

Na categoria "Paisagem íntima", uma das fotos finalistas foi intitulada "Uma leve camada de neve" e foi tirada por Kimberly Baranowski.

Foto "uma leve camada de neve" (foto: Divulgação/Kimberly Baranowski )