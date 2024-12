Instituto Histórico e Geográfico promove encontro sobre rock

A associação convida Marcelo José Domingos e Fernando Rosa para um debate geracional do gênero musical - (crédito: Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal)

Nesta terça-feira (3/12), o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF) recebe a palestra Cultura Brasiliense: As Gerações do Rock em Brasília, realizada pelo pesquisador Marcelo José Domingos e pelo produtor cultural Fernando Rosa. A roda de conversa começa a partir das 19h.

Marcelo José Domingos é historiador, especialista em cultura e política no Distrito Federal. Fernando Rosa é jornalista, pesquisador e produtor musical. Ambos vão falar sobre a importância do rock na construção cultural da capital brasileira entre os anos 1960 a 1990.

O IHGDF é uma organização sem fins lucrativos que preza pelo estudo, pesquisa, debate e registro da cultura brasileira e de Brasília. Por meio da promoção de eventos, em comemoração a datas nacionais e brasilienses, a associação pretende preservar a memória histórica do país.

Serviço

Cultura Brasiliense: As Gerações do Rock em Brasília

Nesta terça-feira (3/12), às 19h, no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (SEPS EQ 703/903 Conjunto C - Brasília, DF)