Elisa Lucinda lança Encontro com a invenção, novo livro de poesias

A escritora Elisa Lucinda lança o livro de poesias Encontro com a invenção, pela Pallas Editora. A obra chega às prateleiras acompanhada de eventos no eixo Rio-São Paulo, neste sábado (7/12) e no dia 11 de dezembro, respectivamente. O sarau conta com sessão de autógrafos e recital de versos.

O exemplar, com 53 poemas, conta uma história de amor. O personagem fictício Vitor escapa do imaginário e se encontra perdido na realidade, com dificuldades de adaptação. A trama representa o encontro desses dois universos distintos.

Poeta, atriz e jornalista capixaba, Elisa Lucinda tem mais de 20 livros publicados. Foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, no ano de 2015, e do Prêmio Jabuti, em 2022. Fundadora do Instituto Casa Poema, ao lado de Geovana Pires, desenvolve projetos que visam popularizar e usar a poesia como equipamento de cidadania.

