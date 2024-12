Rita von Hunty traz para a UnB aula sobre cultura e sexualidade

Rita von Hunty, professora, drag queen e comunicadora, vai promover uma aula com o tema “Sexualidade e Cultura” nesta quarta-feira (4/12), a partir das 19h30, no auditório da Adunb, na Universidade de Brasília UnB). Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para retirada no Sympla.



O evento faz parte do projeto Conexões Plurais, realizado pelo coletivo Distrito Drag, que tem como intuito realizar rodas de conversas de caráter formativo sobre temas que impactam a vida da população LGBTQIA+, como combate ao preconceito e vivências na sociedade. A iniciativa faz parte do projeto Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e Cidadania, uma parceria do Distrito Drag com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Nesta edição, a aula contará com espaço aberto para questionamentos da plateia. O formato dialoga com o trabalho desenvolvido por Rita von Hunty, persona drag de Guilherme Terreri, que viaja pelo Brasil para dar aulas sobre política. Sua formação é em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e em Letras pela Universidade de São Paulo (USP).

Serviço

Conexões Plurais, com Rita von Hunty

Nesta quarta-feira (4/12), a partir das 19h30, no auditório da Adunb (Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A - Casa do Professor). Entrada gratuita, ingressos disponíveis no Sympla.