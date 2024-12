Frei Betto abordará a cultura indígena no Clube de Leitura CCBB

A última edição do Clube de Leitura do CCBB 2024 terá a presença do cronista Frei Betto e a participação especial da teóloga Magali Cunha. Junto ao público, o autor pretende organizar um debate a respeito do livro Tom vermelho do verde, romance que aborda a cultura indígena. Ele declarou que a intenção é de que seja feita uma rápida introdução e, logo após, deixar o público livre para guiar a conversa com perguntas sobre o tema.

Para a mediadora do Clube, Suzana Vargas, a ida do cronista tem o objetivo de “fechar” o ano com uma conversa reflexiva sobre consciência existencial e cidadã. “Vamos discutir qual o lugar da arte e da literatura na nossa sociedade, principalmente num momento de transição tão grande de valores morais ou éticos e espirituais”, afirma Suzana.

O evento é gratuito e de classificação livre vai ser sediado na Biblioteca Banco do Brasil, no 5° andar do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (11/12), às 16h30. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física do CCBB Rio ou pelo site, a partir das 9h, no próprio dia.

O livro

Tom vermelho do verde é um romance indígena que fala sobre o sofrimento dos povos originários com a exploração das terras por mineradoras e madeireiras. A obra conta sobre o drama dos Waimiri-Atroari quando o espaço da tribo é invadido para a construção da rodovia BR-174, na década de 1970. O problema se perpetua até os dias de hoje na Amazônia e tem pouca divulgação, sendo conhecido apenas por estudiosos de culturas indígenas.

O autor



Frei Betto nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. O escritor acumula 79 livros e possui uma carreira que é referência na literatura brasileira, com direito a muitos prêmios que evidenciam a importância das obras escritas por ele.

O Clube de Leitura CCBB

O clube conta com o apoio do Banco do Brasil e ocorre sempre na segunda quarta-feira de cada mês, no Salão de Leitura da Biblioteca Banco do Brasil, localizado no CCBB Rio. A mediação é feita pela curadora Suzana Vargas e, aos finais dos encontros, o microfone é passado para o público. A gravação do evento sempre é publicada na íntegra na semana seguinte à realização, no canal do Banco do Brasil no Youtube.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca