Rock Beats comemora 19 anos de carreira no Clube do Choro nesta sexta

A banda brasiliense Rock Beats celebra, nesta sexta-feira (28/6) e no sábado (29/6), no Clube do Choro, os 19 anos de estrada. A performance desta sexta (28/6) será exibida em uma live no Youtube para membros do canal da banda. Rock Beats também se apresenta no Dia Mundial de Rock de Brasília.

A banda é composta pelos integrantes Daniela Firme (voz), Bruno Albuquerque (guitarra), Alexandre Makaha (contrabaixo) e Bruno Duarte (bateria). Com uma apresentação acústica repleta de releituras de grandes clássicos nacionais e internacionais, a Rock Beats promete muita animação do começo ao fim, trazendo também canções autorais como Eu só quero ficar só, indicada à final do Prêmio Multishow em 2023.

Nesta sexta-feira (28/6), será feita uma live no canal oficial do Youtube da banda, “Queremos todos aqueles que não puderem estar presentes no local, curtindo muito com a gente”, diz a vocalista Daniela Firme. A banda se prepara para se apresentar no Dia Mundial de Rock de Brasília, que será realizado entre os dias 13 e 14 de julho.





Serviço

Show Rock Beats

Nesta sexta-feira (28/6) e no sábado (29/6), às 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos: R$80, na plataforma Bilheteria Digital.