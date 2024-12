Paulo Betti volta a Brasília com monólogo e lançamento de livro

Com quase uma década de estrada com a peça Autobiografia autorizada, Paulo Betti está de volta a Brasília para encerrar uma temporada nesta terça-feira (10/12) e na quarta-feira (11/12), na Caixa Cultural. Além de encenar o monólogo no qual fala de sua própria história, ele também lança o livro com o texto da peça, nesta segunda-feira (9/12), às 19h, na livraria Leitura (Conjunto Nacional). “Tou fechando essa temporada da Caixa, mas vou continuar percorrendo Brasil afora, levando essa peça, porque ela não acaba. Ela é a mesma, mas tem ainda muito espaço para eu fazer”, avisa. “São 10 anos na estrada, desde 2015. A peça vai mudando muito lentamente, eu incluo alguma cena, tiro alguma cena. Ela tinha 1h50 e hoje tem 1h10, então, aos poucos vou aplainando, mas, basicamente, ela tem a mesma estrutura. É a mesma história.”

Escrita pelo próprio ator, Autobiografia autorizada é composta de 50% de comédia, 25% de drama e 25% de poesia. “Durante a vida toda, fui alguém que escreveu. E fui o tempo todo um anotador compulsivo. Tentava entender a situação do que minha família estava passando pela escrita. Para escrever uma autobiografia, você tem que quebrar umas barreiras internas. Será que merece ser contada, a história da minha vida? Será que não é uma atitude ególatra? Mas percebi que tinha alguma singularidade na minha história”, explica Betti, em entrevista ao Correio.

A singularidade são o fato de ter nascido em uma senzala e de ter um avô, imigrante italiano, que trabalhava para o fazendeiro negro. “Uma coisa que não é muito comum naqueles idos dos anos 1950”, diz. “Eu tinha uma história com alguns aspectos interessantes e isso me deu confiança para escrever a peça. Minha peça é um pouco sobre a história dos imigrantes italianos, é a história do caminho da roça para a cidade. Isso tem muito em comum com a experiência do público, quase todo mundo tem alguém que veio da roça.”

O ator conta ainda que todo ator acaba, uma hora ou outra, sentindo vontade de fazer um monólogo. É um desafio, mas também uma questão prática e econômica, já que a agenda depende apenas de uma pessoa. “Eu tinha esse desejo”, conta. Um amigo ofereceu então um texto para o monólogo, mas quando Betti leu o material, percebeu que não poderia encená-lo porque o personagem, em determinado momento, falava, em tom de piada, que mãe tinha uma empregada doméstica. “Percebi que não podia falar aquilo porque minha mãe foi uma empregada doméstica. Foi aí que percebi que precisava fazer uma peça sobre minha ancestralidade”, conta.

Serviço

Autobiografia Autorizada

Com Paulo Betti. Nesta terça (10/12) e na quarta (11/12), às 20h, na CAIXA Cultural Brasília (SBS – Quadra 4 – Lotes 3/4). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Lançamento do livro nesta segunda-feira (19/12), às 19h, na livraria Leitura (Conjunto Nacional)