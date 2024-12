'Senna' se torna a série de língua estrangeira mais vista na Netflix

Senna se tornou a série em língua estrangeira mais assistida na Netflix, entre o período de 2 a 10 de dezembro. Segundo dados divulgados pelo streaming, a série já tem mais de 53 milhões de horas assistidas desde o lançamento, em 29 de novembro.

Na última semana, Senna foi a série mais assistida do Brasil e está entre as mais vistas em 58 países. A produção conta em seis episódios a trajetória de superação de Ayrton Senna, que morreu em 1º de maio de 1994, enquanto competia em Ímola, na Itália.

A história começa com a infância e o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford. A série foi realizada com o apoio da família do piloto.

Filmado em quatro países (Brasil, Argentina, Uruguai e Irlanda do Norte), Senna é a única produção brasileira indicada ao Critics Choice Awards 2025, concorrendo na categoria de melhor série em língua estrangeira.