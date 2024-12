Diddy é o cantor mais pesquisado do Google em 2024; entenda

Nome do artista aparece no topo da lista dos cantores mais pesquisados do Google em 2024 - (crédito: Redes Sociais)

Sean Diddy Combs, mais conhecido como P.Diddy, foi o cantor mais pesquisado do Google em 2024. A informação foi divulgada pela empresa nessa terça-feira (10/12). A procura pelo artista aumentou após o escândalo envolvendo acusações de abuso sexual.

O rapper e empresário foi preso nos Estados Unidos em 16 de setembro, após enfrentar meses de processos civis que o acusam de tráfico sexual, abuso sexual e estupro. Diddy negou veementemente todas as alegações contra ele.

De acordo com os promotores federais do caso, Diddy e "associados" teriam ameaçado, abusado e coagido mulheres e outras pessoas "para satisfazer seus desejos sexuais". Entre as situações citadas, estaria forçar as vítimas a participar de atividades sexuais, que seriam gravadas, e eram referidas pelo rapper como "freak offs".

Depois de Diddy, Usher foi o cantor mais pesquisado mundialmente no Google neste ano. O astro também teve o nome envolvido no caso Diddy. Durante um podcast, Gene Deal, ex-segurança do cantor, revelou que Usher foi abusado por Combs.

A banda Linkin Park aparece em terceiro lugar no ranking, seguida por Sabrina Carpenter e Justin Timberlake. Confira abaixo os 10 cantores mais pesquisados no Google em 2024: