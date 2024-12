'Produção de Sonhos': série derivada de 'Divertida Mente' está disponível

A série Produção de Sonhos foi lançada nesta quarta-feira (11/12) e é a derivada da animação Divertida Mente. Ao longo de quatro episódios, o público conhecerá um novo departamento da mente de Riley: o dos sonhos (e pesadelos).

A série é ambientada entre o primeiro e o segundo filme. Na trama, Alegria e as outras emoções enviam as memórias de Riley para a produção de sonhos, onde a aclamada diretora Paula Persimmon encara seu próprio pesadelo: tentar criar o próximo sonho de sucesso trabalhando ao lado de Xeni, um presunçoso diretor de devaneios que quer estar entre os grandes nomes dos sonhos noturnos.

Divertida Mente 1 foi lançado em 2015 e a sequência neste ano. A animação é um sucesso de bilheteria e se tornou um dos filmes mais vistos no Brasil e no mundo.

Ao todo, a bilheteria de Divertida Mente 2 em território nacional vendeu mais de 20 milhões de ingressos, o que pavimentou o caminho para ser a primeira produção cinematográfica no país a alcançar a marca.

A produção da Pixar também conseguiu bater o recorde alcançado pelo filme Vingadores: Ultimato, lançado em 2019, que levou 19,7 milhões de pessoas aos cinemas, arrecadando R$ 339 milhões.

O desempenho do filme nos cinemas mundiais também se destacou, se estabelecendo como a segunda maior bilheteria de uma animação na história do cinema, com uma arrecadação superior a US$ 1,37 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões de reais).