Autor brasiliense lança livro sobre as dificuldades de ser escritor

Nesta quinta-feira (12/12), a Circulares recebe o autor brasiliense Ricardo Rodrigues para o lançamento de Convicções em chamas: aforismos e miniensaios poéticos sobre a arte de escrever e o perigo das convicções. A partir das 19h, estará disponível um bate papo com o escritor e convidados. A entrada é gratuita.

Convicções em chamas é um livro híbrido e mescla diferentes técnicas e gêneros literários, incluindo poesias e o fluxo de consciência. Ao Correio, o autor conta: “Meus livros são todos experimentais. Toda a minha escrita envolve a experimentação de linguagem, por isso me vejo mais como um poeta. Escrever corretamente, de acordo com as normas, estruturas ou métricas tradicionais nunca foi uma opção”.

Chama atenção na obra temáticas como os preconceitos atrelados à profissão e a fama da loucura. “[O livro] é uma amostra do meu trabalho e da aventura delicada e espinhosa que é fazer livros”, afirma Ricardo. Também se destaca o retrato da vida ordinária e situações do cotidiano que conectam o leitor por meio do comum. Rodrigues ressalta: “Eu vim do senso comum. E o senso comum é, na verdade, a base de tudo”.

A coletânea de textos foi um processo de produção e maturação que se estende por toda a trajetória de carreira do artista. “Digo que ele levou 20 anos porque os primeiros textos surgiram em 2004, quando ingressei no curso de filosofia, e os mais recentes foram escritos neste ano. Não trabalhei nele continuamente, claro. Trabalho em muitos textos e projetos ao mesmo tempo. Mas, mesmo engavetado, um projeto viceja e brota. Nosso inconsciente continua ativo mesmo quando a gente se distrai ou dorme. E o trabalho nunca termina.”

Ricardo Rodrigues é escritor, editor e filósofo brasiliense. Autor da trilogia Escrivaninha do Abismo , já possui dois volumes publicados pela editora Tubo. Convicções em chamas marca sua terceira publicação. “Escrevo desde o final da década de 1990, mas só agora, nos últimos 6 anos, estou conseguindo publicar meus trabalhos e ocupar algum espaço. Esse é um dos prazeres de persistir e envelhecer com lucidez.”

Serviço

Convicções em chamas

Lançamento nesta quinta-feira (12/12), às 19h, na Livraria Circulares