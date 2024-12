Último show do ano da Tributo 85 terá participação de Daniel Del Sarto

A banda Tributo 85, que vem fazendo sucesso no Rio com ingressos esgotados em todas as apresentações, encerra o ano já com shows programados para 2025 — inclusive fora do Rio — e com uma surpresa para o último do ano, que acontece neste sábado (14/12), às 20h30 no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana.

"A nossa ideia é a cada show ter uma participação especial e, nesse último do ano, vamos dividir o palco com o Daniel Del Sarto, com quem já tive o prazer de trabalhar", diz Marco Rodrigo, vocalista da banda.

Daniel, inclusive, está viajando com Anos 80 PLOC, um espetáculo sobre a década que a banda Tributo 85 homenageia. "A nossa ideia é levar o rock dos anos 1980 a diversos lugares e fazer com que o público cante e dance, revivendo essa época, tão nostálgica e presente ainda nos dias atuais", afirma Marco.

A produção musical e direção são de Tchello, ex baixista e fundador do Detonautas. Passando por Cazuza, Barão Vermelho, Paralamas e até Queen, Tributo 85 vem agradando pessoas que viveram os anos 80 e também àqueles que provavelmente, têm curiosidade para saber como era o som daquela época. Isso fica claro a cada apresentação, que cada vez mais conta com um público eclético, atraindo pessoas das mais diversas idades.

"Isso é o maior barato, e é muito bom a gente trazer de volta essas canções que marcaram a vida de tantas pessoas e ao mesmo tempo, poder apresentá-las à nova geração", comenta o vocalista, que também é diretor de televisão e esteve recentemente no quadro Entrevista com o especialista, do Lady Night de Tatá Werneck.