‘Caju’: Liniker escala topo do Spotify Brasil com faixa-título do novo álbum

Liniker emplacou Caju, faixa-título do seu segundo álbum solo, lançado na última semana, entre as músicas mais ouvidas do Spotify Brasil nesta terça-feira (27/8).



Ao longo das últimas 24 horas, a canção obteve mais de 431 mil reproduções, ocupando a 29ª posição, sendo a maior posição da carreira da artista até então. Um dia após a estreia do disco, ela havia emplacado quatro músicas do álbum no top 200: Tudo, Veludo marrom, Ao teu lado, e a faixa-título.

Caju chegou às plataformas digitais no último dia 19 de agosto, sucedendo o aclamado Indigo borboleta anil (2021), vencedor do Grammy Latino. O disco reúne parcerias como Anavitória, Amaro Freitas, BaianaSystem, Melly, Priscila Senna, Lulu Santos, Pabllo Vittar e Tropkillaz, em 14 faixas.

Em entrevista ao jornal O Globo, Liniker celebrou a recepção positiva do público e nas reproduções do disco, que chegou a atingir o top 1 no iTunes do Brasil, que possui músicas com até 7 minutos de duração. "Estou muito realizada, é a primeira vez que alcanço o Top 1. As pessoas estão respeitando o trabalho, respeitando o tempo da música, ouvindo o trabalho inteiro. A gente sabe o quanto isso é raro atualmente e eu não poderia estar mais feliz", declarou a premiada artista.

