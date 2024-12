Confira a lista dos indicados no Critics Choice Awards 2025

A Critics Choice Association divulgou a lista de indicados para a 30ª edição do Critics Choice Awards. Entre os indicados, produções brasileiras se destacaram nas nomeações, como a minissérie Senna, na categoria de Melhor Série de Língua Estrangeira, e o longa-metragem Ainda estou aqui, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. A premiação tem data marcada para 12 de janeiro, na Califórnia, Estados Unidos.

Na categoria de Filmes, Wicked e Conclave lideram as indicações, com 11 possibilidades de premiação. O segundo lugar também trava um embate entre Duna: Parte Dois e Emília Perez, que concorrem em 10 categorias cada. Os quatro longas possuem nomeações para as principais categorias da noite, Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atuação.

Shgun é uma das séries favoritas e recebe seis indicações em drama após ter recebido diversas estatuetas no Emmy deste ano. Abbott Elementary, Hacks e What We do in the Shadows competem entre si para o prêmio de Melhor Comédia e concorrem em quatro categorias cada uma. Disclaimer e O pinguim também estão fazendo sucesso na categoria de minissérie.





Confira os outros indicados:





Melhor Filme

Um Completo Desconhecido

Anora

O Brutalista

Conclave

Duna: Parte Dois

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

A Substância

Wicked





Melhor Ator

Adrien Brody – O Brutalista

Timothée Chalamet – Um Completo Desconhecido

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Herege

Melhor Atriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Angelina Jolie – Maria

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – A Substância

Melhor Filme Estrangeiro

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

Flow

Ainda Estou Aqui

Kneecap - Música e Liberdade

The Seed of the Sacred Fig





Melhor Animação

Flow

Divertida Mente 2

Memórias de um Caracol

Wallace & Gromit: Avengança

O Robô Selvagem





Melhor Série de Drama

O Dia do Chacal (Peacock)

A Diplomática (Netflix)

Evil - Contato Sobrenatural (Paramount+)

Industry (HBO | Max)

Entrevista com Vampiro(AMC)

The Old Man (FX)

Shgun (FX / Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)





Melhor Ator em Série de Drama

Jeff Bridges – The Old Man (FX)

Ncuti Gatwa – Doctor Who (Disney+)

Eddie Redmayne – O Dia do Chacal (Peacock)

Hiroyuki Sanada – Shgun (FX / Hulu)

Rufus Sewell – A Diplomata (Netflix)

Antony Starr – The Boys (Prime Video)





Melhor Atriz em Série de Drama

Caitriona Balfe – Outlander (Starz)

Kathy Bates – Matlock (CBS)

Shanola Hampton – Encontrados(NBC)

Keira Knightley – Black Doves (Netflix)

Keri Russell – A Diplomata (Netflix)

Anna Sawai – Shgun (FX / Hulu)





Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary (ABC)

O Professor (FX)

Hacks (HBO | Max)

Ninguém Quer (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Alguém em Algum Lugar (HBO | Max)

St. Denis Medical (NBC)

What We Do in the Shadows (FX)





Melhor Ator em Série de Comédia

Brian Jordan Alvarez – O Professor(FX)

Adam Brody – Ninguém Quer (Netflix)

David Alan Grier – St. Denis Medical (NBC)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu)

Kayvan Novak – What We Do in the Shadows (FX)

Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu)





Melhor Atriz em Série de Comédia

Kristen Bell – Ninguém Quer(Netflix)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (ABC)

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows (FX)

Bridget Everett – Alguém em Algum Lugar (HBO | Max)

Jean Smart – Hacks (HBO | Max)

Kristen Wiig – Palm Royale (Apple TV+)





Melhor Minissérie

Bebê Rena (Netflix)

Disclaimer (Apple TV+)

Mestres do Ar (Apple TV+)

Mr Bates vs the Post Office (PBS)

O Pinguim (HBO | Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Terra Noturna (HBO | Max)

Somos os Que Tiveram Sorte (Hulu)





Melhor Série de Língua Estrangeira

Acapulco (Apple TV+)

Citadel: Honey Bunny (Prime Video)

A máquina (Hulu)

As leis de Lidia Poët (Netflix)

Minha amiga genial (HBO | Max)

Pachinko (Apple TV+)

Senna (Netflix)

Round 6 (Netflix)