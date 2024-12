Junno celebra 12 anos com Xuxa: 'Ela é bela. Até parece que acorda sem remela'

O ator Junno Andrade celebrou o aniversário da união com a apresentadora Xuxa Meneghel na tarde desta quinta-feira, 12, em uma postagem em seu perfil no Instagram. O casal, que se conheceu em 2012, está completando 12 anos de relacionamento.

A homenagem contou com uma série de fotos dos dois em diferentes momentos românticos e um poema escrito por Andrade que começa com "Ela é bela/ Até parece que acorda sem remela".

Ele escreve ainda: "Ela é a mais bela.../Por dentro tem mais beleza que fora dela.../Seu coração é tão lindo, que só pode ser Deus quem zela.../E ainda cuida de todos em volta dela...", ele escreveu.

"Amo ver esse amor de pertinho". A declaração bem humorada do ator conquistou seus seguidores: "Ela é bela.../Até parece que acorda sem remela.../A fala rouca é charme no caso dela.../E quando dorme não ronca.../Só um suspiro se revela...", escreveu o artista.

Nos comentários, Sasha Meneghel — filha da apresentadora — celebrou o post do padrasto. "Vocês são tão especiais", comentou a modelo.

Junno e Xuxa não são casados e não pretendem mudar isso. No final de 2023, a apresentadora contou ao programa É de Casa, da Globo, os motivos. "O fato de eu falar de casamento, antigamente, me dava um negócio. Antigamente! Até hoje me dá, a ponto de querer me coçar. É uma coisa que, para mim, não curto muito, o casamento não é uma coisa muito bacana", disse.

Segundo ela, que conheceu o namorado quando ele tinha 24 anos, Andrade "não ligava pra ela" e ela "dava em cima" dele. "Quando a gente se reencontrou, já falei para ele que não queria nada sério, só queria ficar com ele", comentou sobre Junno. "Acho que estou mais do que casada com ele, sem precisar assinar um papel. Porque antes eu falava que queria viver com fulano. Hoje eu quero morrer ao lado dele."

