Cia. de Comédia G7 estreia espetáculo sobre vício no jogo e amor

A Cia. de Comédia G7 está com um novo espetáculo, intitulado O amor é uma aposta — A comédia mais engraçada de todas, quer apostar?, em cartaz no Teatro La Salle, hoje, às 19h. A trama aborda o amor e a ascensão dos jogos de aposta, enquanto faz críticas sobre o vício neles, que tem endividado inúmeras famílias, de uma maneira leve, engraçada e divertida. A peça propõe uma alternativa para o vício: apostar no amor, pois leva em conta que o apoio da família e o afeto incondicional são as maiores defesas contra as casas de apostas, pois uma vez que alguém se torna jogador contumaz, precisa de muito apoio para sair dessa situação.

Com enredos para todos os gostos, as histórias envolvem um reconto de Rapunzel, em que a princesa só pode ser salva se o príncipe vencer uma aposta com sua madrasta bruxa, uma paixão entre dois viciados em jogos que se conhecem em um consultório psicológico e encontram no amor a saída para seus vícios e dívidas e uma cena de dorama. "Assim como a gente achou um tema muito atual, nós também buscamos assuntos que são tendência, e uma das maiores no mundo agora são os doramas, tipo de novela da Coreia do Sul que tem todo um estilo próprio, que busca mais um romantismo, uma sensibilidade. E nós achamos nessa oportunidade um tema inédito que nenhum grupo de teatro fez ainda ", comenta Rodolfo Cordón, um dos sócios e fundadores do G7.

O fundador conta que considera a cena no consultório a mais importante da peça. "Tem um momento que o psicólogo fala uma mensagem muito bonita, que se aplica a todas as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente mostra pessoas que têm problemas de maneira leve, e mostra que pode parecer muito difícil estar vivendo isso, também mostramos que tudo tem saída e uma solução, desde que a gente esteja disposto a lutar e procurar ajuda", explica.

O elenco tem participações de Felipe Gracindo, Félix Saab, Rodolfo Cordón e o ator convidado Leo Avelar. Como em todas os eventos do grupo, o público tem a oportunidade de interagir com o espetáculo, pode subir ao palco, fazer uma declaração de amor e até ganhar prêmios. A peça também pode ser assistida nos dias 21, 22, 28 e 29 de dezembro, sempre às 19h. "A comédia é um dos melhores instrumentos, se não o melhor instrumento, para falar de temas sérios de uma maneira leve, pois você pode levar uma mensagem para as pessoas refletirem sem ter que ser necessariamente chato ou sofrido" finaliza Rodolfo.

Serviço

O amor é uma aposta — A comédia mais engraçada de todas, quer apostar?

Em cartaz, hoje, às 19h, no Teatro La Salle (SGAS 906 Cj. E — Asa Sul). Ingressos a partir de R$ 40 (meia-entrada), disponíveis no site do G7 ou na bilheteria do teatro a partir das 17h. Classificação indicativa: 14 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco