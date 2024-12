Barroso participa de pré-estreia de 'Ainda estou aqui': "Obra-prima"

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, acompanhou a pré-estreia do filme Ainda estou aqui, em Roma. Nas redes sociais, Barroso publicou, na noite deste sábado (14/12), uma foto ao lado da atriz Fernanda Torres e não poupou elogios ao filme de Walter Salles.

"O diretor, a protagonista Fernanda Torres e todo o elenco dessa obra-prima contam com a minha torcida nas premiações", escreveu na legenda. "Mas a verdade é que já é um filme histórico, vencedor em todos os aspectos e que usa as relações humanas para repudiar a tortura e qualquer outra prática nefasta inerente aos regimes autoritários", continuou.

Representando o STF, Barroso também falou sobre a importância da abordagem do filme, que se passa durante a ditadura militar. "Motivo de orgulho nacional, resgate de um passado doloroso que precisamos fazer para que a ditadura nunca mais volte", disse.

O filme é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva, que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva precisa mudar de rotina e vira ativista de direitos humanos.

Fernanda Torres no The New York Times

Neste sábado (14/12), Fernanda Torres foi tema de uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times. O texto aborda o sucesso de Ainda estou aqui e a carreira da atriz, que é protagonista do longa. Na entrevista, ela revelou ter poucas expectativas sobre a chance de ganhar o Oscar pelo filme.

"Seria uma história incrível se eu estivesse ali depois da minha mãe. Agora, ganhar, eu considero impossível", disse Fernanda ao relembrar a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, há mais de duas décadas.

Premiação

Ainda estou aqui está quebrando recordes desde a estreia, em novembro. O lançamento do filme de Walter Salles ofuscou grandes sucessos do cinema mundial, como Wicked e Gladiador II.

Nesta semana, o longa foi indicado ao Globo de Ouro, na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Fernanda Torres também foi indicada. Ela concorre ao lado de Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Até o momento, o filme já conquistou vários prêmios, incluindo o de Melhor Roteiro no Festival de Veneza deste ano, um dos festivais de cinema mais importantes do mundo.