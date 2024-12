Patrícia Abravanel participa de homenagem à Silvio Santos na Globo

Patrícia Abravanel subiu ao palco do Melhores do Ano 2024, na Globo, durante uma homenagem para o pai, o apresentador Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano, aos 93 anos, por complicações na saúde após uma infecção por influenza.

Daniela Beyruti também esteve ao lado da irmã para receber o troféu "Melhor dos Melhores", entregue por Luciano Huck para homenagear a história e carreira do ícone da televisão brasileira. "Ai, que alegria, gente! Que acolhimento! Quanto amor! Quanta gente maravilhosa! Todos nós aqui, a gente tem a mesma missão, né? Que é levar alegria a milhões de brasileiros, e a gente faz parte disso", disse Patrícia.

Leia também: Jamie Foxx leva pontos no rosto após ser agredido em restaurante

"Nossa alegria está em levar alegria e sorriso para a casa dos brasileiros. É incrível estar aqui nesse palco com Luciano na Rede Globo e SBT juntas nesse momento", completou a filha do apresentador, que hoje segue o legado do pai.

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a transmissão da homenagem ao Silvio ao vivo, de forma simultânea entre as duas emissoras. Luciano Huck aproveitou a ocasião para enaltecer a carreira do grande apresentador brasileiro.

"Ele foi pioneiro em fazer televisão e fazer da televisão um ponto de encontro das famílias brasileiras, e com o passar do tempo, com as novas tecnologias, com as transformações todas, acho que essa essência continua a viver, por isso que a gente está aqui", disse.