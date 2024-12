Música de Adele é suspensa por suspeita de plágio de "Mulheres"

A Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta segunda-feira (16/12), a suspensão de todas as plataformas digitais da música “Million Years Ago”, da cantora Adele. A ação foi tomada após uma suspeita de plágio da música “Mulheres”, composta por Toninho Geraes e interpretada por Martinho da Vila. O juiz Victor Agustin Cunha foi quem assinou a sentença.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a música não poderá ser reproduzida ou comercializada em nenhum lugar do mundo sem o consentimento do compositor, sob o risco de uma multa de R$50 mil.

“Million Years Ago” foi lançada em 2015, no álbum 25, composto por Adele em parceria com o produtor Greg Kurstin. Toninho Geraes alega que a música da cantora norte-americana é uma cópia de seu sucesso com Martinho da Vila, que faz parte do álbum Tá Delícia, Tá Gostoso, de 1995.

De acordo com Victor, após a análise de especialistas em relação às duas melodias, ficou evidente que há uma “indisfarçável simetria” entre as faixas. O juiz também solicita os direitos autorais, com juros e correção monetária. As gravadoras que possuem os direitos da música, Sony e Universal, seguem sem se manifestar sobre o assunto.

*Estagiária sob supervisão de Luciana Corrêa