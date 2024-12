Terceira temporada de The White Lotus ganha trailer e data de estreia

A plataforma de streaming Max divulga o trailer da terceira temporada de The White Lotus, com uma nova vítima, mais suspense e drama. A aclamada série volta com a Tailândia como cenário e estreia no streaming dia 16 de fevereiro de 2025. Criada por Mike White, A primeira temporada foi a série mais premiada no Primetime Emmy Awards de 2022, quando concorria na categoria de minissérie, antes de se tornar série de drama antológica.

Depois de passar pelo Havaí e pela Sicília, a nova temporada marca a volta de uma personagem querida pelos fãs da série, Belinda, interpretada por Natasha Rothwell, que foi indicada ao Emmy por sua atuação em 2022. A gerente do spa agora está trabalhando na filial tailandesa do resort.

As histórias desta temporada se entrelaçam com as viagens de três amigas que se reencontram após anos sem se ver, um casal entre uma jovem de espírito livre e um homem cheio de ressentimentos e um empresário, com a esposa e os três filhos. E promete mais uma morte e muitas intrigas.



A obra marca a estreia da cantora Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, na atuação. O elenco ainda conta com Parker Posey (Mensagem para você), Aimee Lou Wood (Sex Education), Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Carrie Coon e Leslie Bibb. A produção acumula 43 indicações e 15 prêmios Emmy pelas duas primeiras temporadas, com a atriz Jennifer Coolidge ganhando na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por dois anos consecutivos.