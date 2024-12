Livro 'Tieta do Agreste' teve seis esboços antes de ser publicado; veja

Adaptado como novela e reprisado neste mês, na TV Globo, o livro Tieta do agreste, do escritor Jorge Amado, teve seis esboços antes de ser publicado, em 1977. A obra conta a história de Tieta, uma mulher expulsa do vilarejo onde nasceu após ser estuprada, que retorna às suas origens com mais poder e dignidade social.

Até concluir a história de todo o cenário que engloba Tieta, prévias do livro foram escritas. Esses esboços estão guardados no acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho, coração de Salvador.

Confira anotações do livro Tieta do agreste:











Leia também: O que a negritude de Machado de Assis diz sobre como Brasil lida com racismo

Tieta na TV

Tieta é a novela presente no Vale a pena ver de novo, na TV Globo, desde o dia 2 de dezembro. Na novela, a atriz Betty Faria, 83 anos, interpreta a personagem Tieta. À época da produção da novela, em 1989, Betty tinha 48 anos.

Esta é a terceira reapresentação da novela. Tieta foi reapresentada pela primeira vez, no Vale a pena ver de novo, entre setembro de 1994 e abril de 1995. A segunda reexibição ocorreu no canal Viva, entre maio e dezembro de 2017.

Em 2012, em homenagem ao centenário de Jorge Amado, a Globo Marcas lançou o box do DVD da novela. A novela foi disponibilizada no Globoplay em junho de 2020.

Temas atuais

No livro, além da "ascensão" de Tieta, Jorge Amado aborda, entre outros pontos, questões atuais como o machismo, o dilema entre a modernidade e a preservação cultural e principalmente a defesa do meio ambiente.

Diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga comentou a abordagem de temas atuais nas obras do escritor baiano. "Tem tema mais mais atual que o meio ambiente? Jorge Amado trouxe essa reflexão lá na década de 1970", comentou.

"Em Tieta, ele (Jorge Amado) mostra a força das mulheres, que sempre tiveram protagonismo em seus livros como Lívia (Mar Morto), Dona Flor (Dona Flor e Seus Dois Maridos), Gabriela (Gabriela, Cravo e Canela) e Tereza Batista (Tereza Batista Cansada de Guerra). Hoje muito se fala em ‘empoderamento feminino’, mas Jorge Amado trazia essa discussão lá através de suas personagens. Tieta é uma delas", afirmou.