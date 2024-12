Christus Nóbrega faz exposição contrária à homofobia no STF

A exposição é composta por imagens de flores impressas a partir do sangue do próprio artista - (crédito: Divulgação / Gustavo Moreno)

Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebe uma exposição de arte contemporânea: Floricultura, do artista Christus Nóbrega. A mostra, que faz parte do projeto STF Inspira, é composta por uma série de obras feitas com uma tinta de sangue de Nóbrega em uma forma de protesto à homofobia.

Lei mais: A possível pausa na carreira do Bring Me The Horizon

Após ser impedido de doar sangue ao seu pai em 1999 devido a sua orientação sexual, o artista radicado em Brasília decidiu “revalidar” seu sangue por meio da arte. Com a ajuda de pesquisadores, engenheiros químicos e médicos, Nóbrega criou uma tinta a partir do seu próprio sangue, que o utilizou para Floricultura. “Escolhi imprimir apenas flores porque elas representam oferenda e generosidade, um gesto que me foi negado. Transformar meu sangue em um jardim é dar vida e cor ao que tentaram apagar”, explica ele, em nota, sobre o porquê da exposição ter apenas essas figuras da natureza.



Lei mais: Paralamas do Sucesso realizam shows em comemoração aos 40 anos de carreira

A mostra também celebra a decisão histórica do STF, em 2020, que declarou inconstitucional a proibição de homens gays doarem sangue. Em um ato simbólico de reparação histórica à comunidade LGBTQIA+, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente da instituição, carimbou duas obras com o selo de “válido” e assinou. Após o encerramento da exposição, as peças assinadas por Barroso terão destinos distintos: uma permanecerá no acervo do STF e outra será doada a uma instituição de arte nacional.