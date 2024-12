Série 'Silo' é renovada para mais duas temporadas pela Apple Tv+

A plataforma Apple TV+ anunciou, nesta segunda-feira (16/12), a renovação da série Silo para mais duas temporadas. Estrelada por Rebecca Ferguson, que também atua como produtora executiva, a série é uma adaptação para as telas da trilogia distópica do escritor Hugh Howey. Os episódios da segunda temporada, que estreou em novembro, serão lançados às sextas-feiras no streaming até o dia 17 de janeiro de 2025.

Sob o roteiro de Graham Yost, que também é o showrunner, Silo acompanha as últimas pessoas da Terra, que vivem em um silo subterrâneo que as protege da superfície mortal. Na trama, Juliette, uma das moradoras desse abrigo, é uma engenheira que, ao procurar respostas sobre o assassinato de seu amigo, envolve-se em uma grande rede de mistérios e segredos.

Além de Ferguson, o elenco conta com Tim Robbins, Harriet Walter e Common. Desde a sua estreia no ano passado, a série tem recebido vários elogios da crítica e do público sobre o ótimo desenvolvimento dos personagens e da história.