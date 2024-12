Cineclube Vale do Amanhecer finaliza atividades de 2024 neste sábado

O projeto é voltado para a comunidade do Vale do Amanhecer, em Planaltina - (crédito: Divulgação)

O projeto Cineclube Vale do Amanhecer irá encerrar a programação deste ano neste sábado (21/12) com a exibição do filme A hora da estrela no CEF Aprodarmas, em Planaltina. A iniciativa gratuita voltará a ativa a partir do dia 25 de janeiro de 2025.

Após o recesso, será exibido, no dia 25 de janeiro, o longa de Zózimo Bulbul, Alma no olho, que propõe uma reflexão sobre identidade negra e racismo. Já no dia 31 do mesmo mês, serão passados filmes clássicos da Disney para a criançada. Por fim, no dia 14 de fevereiro, será apresentada a produção O caso da Vara, de Luís Antônio Pereira, que aborda inclusão social por parte de pessoas deficientes.

Criado para democratizar o acesso à cultura, o Cineclube visa atender à comunidade do Vale do Amanhecer, em Planaltina. Após as sessões, ocorrem debates entre os participantes para promover uma discussão crítica sobre a obra vista. O projeto também incentiva a produção audiovisual local ao oferecer um espaço de exibição do trabalho de cineastas independentes.

