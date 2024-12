Lucas Lucco diz que vídeo pelado foi acidental e faz piada: "Todo mundo já viu"

O cantor de sertanejo Lucas Lucco viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo tomando banho no TikTok no qual, sem querer, exibe o pênis. O nude acidental, publicado nesta terça-feira (17/12), foi apagado horas depois de chamar a atenção dos internautas.

Após a publicação, o nome do artista foi parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com compartilhamentos do vídeo. Lucas se pronunciou sobre o ocorrido com bom humor em uma postagem publicado no Tik Tok.

Na gravação, ele narra o episódio e como foi avisado pelo irmão sobre a nude vazada. “Eu falei: 'Pelado? Como assim? Deixa eu ver'. Eles não falaram que tinha aparecido o 'Sebastião'."

Apesar de ter apagado o vídeo, o cantor comenta em meio de risadas que não há como o vídeo de toda internet. "A minha r*** já tá no mundo, não adianta apagar. O que adianta? Todo mundo já viu", diz.

O cantor explicou que a gravação ocorreu sem querer. "Tava gravando (no banho), conversando com vocês. Afastei para pegar o shampoo e apareceu", conta. A declaração de Lucas é finalizada com um pedido de desculpas: “Foi mal.”

Confira o vídeo do pronunciamento: