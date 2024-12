Scorpions fará show no Rio de Janeiro em abril de 2025

A banda Scorpions vai se apresentar no Qualistage, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 2025. Os ingressos estão disponíveis para compra desde a última sexta-feira (13/12), no site Eventim.

A banda irá tocar desde sucessos como Wind of change e No one like you a canções do último álbum lançado, Rock believer. O show faz parte da turnê Coming home, que comemora os 60 anos de carreira do grupo alemão de rock. A apresentação ocorrerá dois dias após o concerto de Scorpions como atração principal no festival Monsters of Rock, que terá uma edição especial de 30 anos em São Paulo.

Formado pelo vocalista Klaus Meine, pelo compositor Rudolf Schenker e pelo guitarrista Matthias Jabs, Scorpions é um conjunto que marcou a história do rock. Com 160 milhões de discos vendidos mundialmente, o grupo foi um dos pioneiros do estilo hard rock, influenciou várias outras bandas e acumulou inúmeros fãs.