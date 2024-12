CCBB promove palestra educativa sobre literatura e saúde mental

Nesta sexta-feira (20/12) o CCBB Brasília receberá a palestra A arte de contar: como a literatura apoia a saúde mental de crianças e adolescentes, a partir das 17h no Hall da G5 no CCBB. O evento é gratuito e o ingresso pode ser retirado no site do CCBB ou na bilheteria do local.

Quem comanda a palestra é a psicopedagoga Fatima Ali Abdalah. A palestra aborda histórias e narrativas que ajudam a formar uma base emocional e psicológica dos jovens em fase de crescimento. O objetivo principal do projeto é criar um espaço seguro e confortável através da leitura onde as crianças e adolescentes possam lidar e compartilhar suas emoções, medos e desafios.

Fatima conta que os jovens tendem a se sentirem mais seguros por meio da leitura. “Quando uma criança lê ou ouve uma história, encontra recursos para expressar suas emoções e compreender o mundo ao seu redor. Identificar-se com narrativas pode oferecer conforto, mostrando que não se está sozinho em determinadas experiências”, afirma.





